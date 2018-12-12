Sn. Tufan Erhürman, ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen devlet kendi sorumluluğu olan 13. Maaş ödemesini yerine getirebiliyor. Demek ki devletin bir ekonomik sorunu yok. Ama bizce maaşları ödemek yerine yolları düzeltmeniz daha çok oy kazandırır.

Sn. Erkut Şahali, devlet çalışanlarının 13. maaşının 20 Aralık’ta ödeneceği açıklandı. Acaba Tarım Bakanlığı olarak çiftçinin kuraklık ödemelerinin geri kalan kısmını ne zaman yapmayı planlıyorsunuz?

Sn. Alkan Değirmencioğlu, bugün başlayacak olan Spor Şurası inşallah ülkemiz sporu adına önemli kazanımlara gebe olur. Bu arada Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun da şuraya katılacak olması önemli bir gelişme.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi belediye sınırları içindeki köylerinizde ot temizliğine başladınız. Bu çalışmanızı genişleterek bölge yolları kenarında bulunan ağaçların budanması ve bazı yollardaki bozuklukların giderilmesi işini de programa almanızda fayda var.

Sn. Halil Hızal, TDP’nin Genel Sekreterlik görevini layıkıyla yapacağınıza eminiz. İnşallah partinizin daha da büyümesine katkı koyacaksınız.

Sn. Mustafa Erkan, başınız sağ olsun. Biricik annenizi kaybetmişsiniz. Merhumeye Allah’tan rahmet, sizlere de sabır diliyoruz.