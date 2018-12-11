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Sn. Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yeni yıl sonrasında sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda bir af çalışması için çalışma var mı?

Sn. Ersin Tatar, Ankara’da dün bir dizi ziyaretlerde bulunarak UBP’nin görüşlerini paylaştınız. Bu ziyaretiniz nedeniyle kamuoyunda ‘UBP iktidar için nabız yokluyor’ konuşmaları yapılmaya başlandı.

Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak sel felaketinden dolayı bölgenizde yaşanan mağduriyetleri bir nebze olsun gidermek için çalışıyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.

Sn. Hasan Alicik, Başbakanlık Kriz Masası olarak sel felaketi günleri ve kayıp cesedin bulunması için yapılan çalışmaları da yerinde izlemeniz büyük takdir topladı.

Sn. Hasan Yılmaz Işık, BM’ye yaptığınız KKTC’yi tanıma çağrısı sizce yerine ulaşacak mı? İnşallah sesiniz duyulur.

Sn. Alihan Pehlivan, takımınız Fenerbahçe’nin son olarak Akhisar deplasmanında mağlup olmasıyla düşme potası içinde yer alması moralinizi bozmuş. Ama üzülmeyin lig düşer ve yeniden şampiyon olarak yükselirseniz yıldızlarınızı dörtlemiş olursunuz.

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