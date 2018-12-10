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Sn. Tufan Erhürman, sel felaketi sonrasında devlet olarak vatandaşın yanında olduğunuzu selden zarar gören yerleri gezerek incelemeniz ve onlara gereken yardımın yapılacağını söyleyerek gösterdiniz. Umarız en erken zamanda yaralar sarılır…

Sn. Ayşegül Baybars, geride kalan haftada yaşanan sel felaketleri sırasında gözler hep sizi aradı. Acaba hasta mı? Yoksa yurt dışında mıydınız?

Sn. Tolga Atakan, Ciklos bölgesindeki yol yenileme çalışmaları sırasında firmanın denetimsiz işler yaptığı konusundaki açıklamalar konusunda değerlendirmeniz merakla bekleniyor…

Sn. Cemil Sarıçizmeli, bölgenizdeki Bafra köyü civarında yapılan turizm inşaatlarının son yaşanan sel nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığı ancak Mehmetçik Belediyesi olarak elinizden geldiğince yardımda bulunduğunuz bildirildi.

Sn. Sanlı Çoban, Beşiktaş gibi Galatasaray’ın da galip gelememesi herhalde moralinizi biraz olsun düzeltti. Ama iki takımında durumları hiç iç acıcı değil…

Sn. Kemal Köseoğlu, bir teknik direktör gibi sizinde saha içinde görev yaptığınız söyleniyor. Bizce saha içinde değil tribünde olmanız daha faydalı…

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