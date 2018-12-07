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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Sn. Tufan Erhürman, dün gün boyunca sel felaketi olan bölgelere giderek bizzat incelemelerde bulunmanız vatandaşı memnun etmiş. Vatandaş devletin yanında olduğunu hissetmesi önemli. İnşallah en kısa sürede yaralar sarılır.

Sn. Tolga Atakan, sel sularına kapılarak canlarını kaybeden dört gencin dereye sürüklendiği noktada bariyer olmadığı söyleniyor. Eğer bu doğruysa bu ihmalin sorumlusunun cezalandırılması gerekiyor değil mi?

Sn. Zeki Çeler, görevinden ayrılan müsteşar Erçin Tekakpınar’ın yerine acaba kim atanacak? Partinizin istediği kişi mi yoksa sizin istediğiniz kişi mi? Kolay gelsin diyelim.

Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen bölgesinde yaşanan sel felaketi öncesinde yapılan taş bentler ve dere yatakları herkes tarafından takdir edilmişti. Anlaşılan göze geldiniz.

Sn. Mustafa Aktuğ, Lapta bölgesinde yaşanan felaketin can kaybına neden olmaması sevindirdi. İnşallah bundan sonrası için yapılaşma konusunda daha dikkatli adımlar atılır.

Sn. Candan Avunduk, Sivil Savunma ekiplerinin Lefkoşa Sanayi Bölgesinde yaptığı ‘sanayi bölgesini boşaltın’ çağrılarına sanayide ne kadar kişi uydu? Bu arada bizim bildiğimiz bölgede birçok kişi yatılı olarak kalmakta. Bunlar için sıkıntı olmadı mı?

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