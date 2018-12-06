Sn. Cemal Özyiğit, Meteoroloji Dairesi’nin yapmış olduğu uyarılar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı olarak siz de bugünü tatil verdiniz. Umarız geçmiş yıllardaki gibi hüsran olmaz.

Sn. Erkut Şahali, etkili yağmurlar çiftçinin yüzünü ve sizin yüzünüzü de güldürmüş olsa gerek. Ancak yağmur sularının önüne geçmek için bazı önlemler almanız şart.

Sn. Erçin Tekakpınar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarlığı görevinizden baskılara dayanamayarak ayrılmışsınız. Ancak sayın bakan sizi ikna için çok uğraşmış diye duyduk.

Sn. Hasan Öztaş, bölgeniz Geçitkale’ye bağlı bazı köylerde önceki gün yaşanan sel sorunlarını cittaslow belediyelerle işbirliğiyle kısa sürede çözmeniz dikkat çekti. Birlikte hareketin önemli olduğunu bir kez daha gösterdiniz.

Sn. Derman Atik, Girne ve bölgesinde sanatı yaygınlaştırmak adına Girne bölgesinde yaptığınız çalışmalar dikkatlerden kaçmıyor. İnşallah ilgililerin desteği de sizinle olur.

Sn. Fehmi Oktay, eski bir Meteoroloji Dairesi müdürü olarak ülke için verilen şiddetli yağmur alarmı konusunda sizin düşünceniz nedir? Bu olasılık var mı?