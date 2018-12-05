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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
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Sn. Erkut Şahali, yağan etkili son yağmurlar sonrasında ülkemizin dört bir yanından derelerin aktığını gördük. Bir yandan sevinirken, diğer yandan ise denize giden yağmur sularına üzüldük. Bu suların değerlendirilmesi için ne gibi bir çalışma yapıyorsunuz?

Sn. Kudret Özersay, önce gece Lefkoşa’da yağan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kaldığınız bölgede ağaçlar devrilmiş. İnşallah herhangi bir hasara neden olmamıştır.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik bölgesi ülkemizde son aylarda yaşanan sel felaketlerinden en çok etkilenen bölge konumunda. Ancak belediye olarak tüm zorluklara rağmen felaket sonrası yaptığınız çalışmalarla zarar gören kişilerin yaralarını anında sarıyormuşsunuz.

Sn. Raif İlker Buran, dün itibariyle başlayan etkili yağışlar ülke genelinde sellere neden oldu. Bu yağışlar bu şekilde etkili olmaya devam edecek mi?

Sn. Mustafa Zurnacılar, dün sabaha yakın yağan yağışlar sonrasında Geçitkale bölgesinde yaşanan olumsuzluklara Yeni Boğaziçi Belediyesi ekipleriyle yardımda bulunmuşsunuz. Cittaslow belediyeleri kardeşliği bu olsa gerek.

Sn. Alihan Pehlivan, takımınız Fenerbahçe’nin ligin 14. Haftasında 14 puan alarak 15. sırada yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu başarısızlığın nedeni yönetimsel mi yoksa tekniksel mi dersiniz? Allah yardımcınız olsun.

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