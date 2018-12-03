Mesajınız var

Sn. Tolga Atakan, önceki gün imza koyduğunuz protokol ile Kuzey Kıbrıs’ın dijital dönüşüm alanında önemli bir adım attınız. İnşallah bu adımla ülkede bazı işler daha kolay olur.

Sn. Özdil Nami, naylon poşetler konusunda açıklanan poşet ücretleri bizce halkın naylon kullanmamasına değil marketlere ekstra gelir sağlıyor.

Sn. Ersin Tatar, daha parti kurultayınızı yeni bitirerek sizinle çalışacak ekibi henüz oluşturmanıza karşın hükümete girmek için mesaj vermeniz dikkat çekiyor. Hadi hayırlısı.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu olarak doğaya saldığınız kümes keklikleri ve sülünlerin birçoğunun tilkilere malzeme olduğu iddia ediliyor. Siz ne diyorsunuz?

Sn. Hatice Özler Şahin, babanızın yaşadığı kalp problemi nedeniyle son günlerde adeta moraliniz sıfırlanmış. Ama üzülmeyin babanız en kısa sürede ayağa kalkacaktır.

Sn. Mustafa Gülcan, sizin uzun zaman sonra İskele’de maç izlemeye geldiğinizi görenler hayret etti. Anlaşılan eski günleri özlediniz. Bu arada eski hocanız Hasan Topaloğlu’nun takımı Türk Ocağı’nı nasıl buldunuz?