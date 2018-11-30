banner107
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
16 0
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
199 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
60 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
56 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
34 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
302 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
54 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
47 0
banner82

Mesajınız var

banner27

banner210
Mesajınız var
banner215

Sn. Tolga Atakan, bakanlığınız kontrolünde yenilenmesi devam eden Lefkoşa-Girne anayolunun ikinci etabı nihayet bugün tamamlanarak açılıyor. Bundan sonrası için yenileme çalışması acaba Lefkoşa – Mağusa anayolunda olur mu?

Sn. Fikri Ataoğlu, üç yıl içinde hedefin 2 milyon turist olduğunu ifade ettiniz. Ancak gelecek olan turist kumar için değil ülkemizin tarihi güzellikleri için gelmeli. Böylece tüm ülke kazanmış olur.

Sn. Ersin Tatar, başkanlık görevini almanız sonrasında yeni ekibinizi de oluşturarak çalışmalara hız verdiniz. Ancak bu şartlarda bir hükümete girmek istemezsiniz herhalde.

Sn. Talip Atalay, her dinin kendine göre inançları ve kutlama gelenekleri olduğunu son yaşanan Ozanköy olayında bir kez daha anlamış olduk.

Sn. Metin Bilmem, Merkezi Cezaevi’ndeki mesleki kurslar ile mahkumların topluma kazandırılması çalışması gerçekten de önemli bir adım. İnşallah mahkumlar bunu kötüye kullanmaz.

Sn. Mehmet Eziç, takımınız Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde almış olduğu son yenilgi sonrasında moraliniz adeta sıfırlanmış. Bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisinden beklentiniz var mı?

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.