Mesajınız var

Sn. Tolga Atakan, bakanlığınız kontrolünde yenilenmesi devam eden Lefkoşa-Girne anayolunun ikinci etabı nihayet bugün tamamlanarak açılıyor. Bundan sonrası için yenileme çalışması acaba Lefkoşa – Mağusa anayolunda olur mu?

Sn. Fikri Ataoğlu, üç yıl içinde hedefin 2 milyon turist olduğunu ifade ettiniz. Ancak gelecek olan turist kumar için değil ülkemizin tarihi güzellikleri için gelmeli. Böylece tüm ülke kazanmış olur.

Sn. Ersin Tatar, başkanlık görevini almanız sonrasında yeni ekibinizi de oluşturarak çalışmalara hız verdiniz. Ancak bu şartlarda bir hükümete girmek istemezsiniz herhalde.

Sn. Talip Atalay, her dinin kendine göre inançları ve kutlama gelenekleri olduğunu son yaşanan Ozanköy olayında bir kez daha anlamış olduk.

Sn. Metin Bilmem, Merkezi Cezaevi’ndeki mesleki kurslar ile mahkumların topluma kazandırılması çalışması gerçekten de önemli bir adım. İnşallah mahkumlar bunu kötüye kullanmaz.

Sn. Mehmet Eziç, takımınız Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde almış olduğu son yenilgi sonrasında moraliniz adeta sıfırlanmış. Bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisinden beklentiniz var mı?