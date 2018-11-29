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Sn. Hüseyin Özgürgün, kız bebeğiniz hayırlısı olsun. Yıllar sonra yeniden babalık duygusunu yaşamak nasıl bir duygu acaba? Allah analı babalı büyütsün diyelim.

Sn. Ayşegül Baybars, Mağusa, Yeni Boğaziçi, İskele Emirnamesi ile ilgili kararlılığınızı katıldığınız bir TV programında dile getirdiniz. Birçok dernek ve sivil toplum örgütü de size destek veriyor.

Sn. Zeki Çeler, bugünlerde bakanlık koltuğunuzu ısıtamıyormuşsunuz bile. Kısa aralıklarla yurt dışında temaslarda bulunuyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.

Sn. Hüseyin Kıral, yeni yaşınız hayırlı olsun. Doğum gününüz nedeniyle iş arkadaşlarınızın sizin için kestiği pastayla çok duygulanmışsınız. Eee dediğiniz gibi her şey para değil.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ‘Toprak Ana Günü’ etkinliğini dünyadaki tüm slow food üyesi belediyelerle ayni günde yapacak olmanız, buna ne kadar değer verdiğinizi gösteriyor. Kolay gelsin.

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi’nin bu yılki çalışma programında olan birçok sentetik çim zeminli saha yapımının sonuna doğru gidiliyor. Acaba önümüzdeki yıl yeni projeler var mı?

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