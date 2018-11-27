Sn. Tufan Erhürman, hükümet olarak geçtiğimiz hafta akaryakıtta yaptığınız indirim sonrasında elektrik ve gaz için de halkta indirim beklentisi oluştu. Acaba bir indirim yapılacak mı?

Sn. Özdil Nami, bakanlığınıza bağlı Elektrik Kurumu personelinin son günlerde yağan yağmurlar sırasında oluşan elektrik kesintilerine yağmur çamur demeden hemen müdahale ettikleri için halktan takdir alıyor.

Sn. Tolga Atakan, Girne – Lefkoşa anayolunun kapalı olan yönünün daha tam anlamıyla tamamlanmamasına karşın trafiğe açıldığı ifade ediliyor. Bu konuda bilginiz var mı?

Sn. Mehmet Harmancı, belediye olarak son zamanlarda yaptığınız çalışmalara ve verdiğiniz desteklerle çağdaş belediyecilik yolunda ilerliyorsunuz. İnşallah mali yapısı da düzelirse bir dünya belediyesi olacak.

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Gönyeli’nin Türk Ocağı deplasmanında almış olduğu net galibiyet sizi adeta çılgına döndürmüş. Akşam ise Beşiktaş’ın farklı galibiyeti sonrasında adeta keyfinize diyecek yokmuş.

Sn. Sadık Özbilgehan, son haftalarda birçok hakem hatası nedeniyle MHK’ye ağır eleştiriler yapılıyor. Acaba bu hakem hataları konusunda hakemlerimizin dikkati çekildi mi?