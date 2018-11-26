Sn. Cemal Özyiğit, büyük geçmiş olsun. Dün sabah saatlerinde kalp çarpıntısı ve gögüs ağrısı şikayeti ile gittiğiniz hastanede hemen kontol altına alınmışsınız. Şükür ki korkulan olmadı. Herhalde yorgunluk kaynaklı bir durumdu…

Sn. Ayşegül Baybars, Mağusa-İskele – Yeni Boğaziçi Emirnamesi konusunda bu üç bölgede emirnamenin geri çekilmesi için imza kampanyası başlatılmış. Anlaşılan siyasi güçler devre girdi.

Sn. Zeki Çeler, Bakanlığınıza bağlı bazı personelinizin beklediği nakillerin yapılmaması nedeniyle huzuru kalmadığı bildiriliyor. Çalışma barışı Bakanlığınızın asli görevi olmalı değil mi? Bunun için bu konulara biraz daha özen göstermenizde fayda var…

Sn. Erhan Keser, Büyük Av sezonun dört haftası geride kalırken, neredeyse av hayvanı kalmadığı yönünde duyumlar geliyor. Bizce artık nesli tükenmekte olan özellikle kekliği korumak için kapatmakta fayda var…

Sn. Süleyman Manavoğlu, polis teşkilatı olarak son günlerde ada genelinde yaptığınız huzur operasyonları dikkat çekiyor. Özellikle silahlı çevik kuvvet polislerinin operasyonlara katılması ciddi bir durum olduğu yönünde izlenim bıraktı…

Sn. Umut Bahadır, Esentepe Kulübü olarak son maçlarda takımınıza yapılan haksızlıklar sizi isyan ettirmiş. Eee bu kadar emek ve çaba boşa gidince isyan etmenizde haklısınız…