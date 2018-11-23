Sn. Ayşegül Baybars, son yaşanan Mağusa’daki olaylar ve belediye başkanlarının açıklamaları sonrasında siyasetin bir kurtlar sofrası olduğunu anlamaya başladınız herhalde. Bunun için her adımınızı dikkatli atmanızda fayda var.

Sn. Filiz Besim, Dün Diş Tabipleri Birliği Başkanı ile ülkemizdeki hastane ve sağlık merkezlerini dolaşmanız, artık sağlık birimlerine güvendiğinizi gösteriyor. İnşallah bu sayede dünyadan da ülkemize sağlık alanında destek alabilirsiniz.

Sn. Tolga Atakan, trafik konusunda yeni uygulamalardan daha çok alt yapı konusunda adımlar atmanız vatandaşları sevindirecektir. İnşallah yeni bütçede yolların yapımı için yeterince kaynak ayırmışsınızdır.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale bölgesindeki yeni çalışmalarınız ile ilgili bu aralar pek sosyal medyaya paylaşım yapmıyormuşsunuz. Hayırdır, yoksa dostunuz Cemil Sarıçizmeli’yi kızdırmak istemiyor musunuz?

Sn. Emine Sütçü, uzun süredir üzerinde çalıştığını trenle yolculuk konusundaki görüşlerinizi dün sabah BRT TV’deki haber programında anlatmışsınız. Umarız, yetkililer bir an önce bu düşüncelerinize sahip çıkar.

Sn. Tahir Seroydaş, büyük geçmiş olsun. Geçirmiş olduğunuz ani rahatsızlık sonucu yaşanan kaza gerçekten ucuz altlatıldı. Verilmiş büyük sadakanız varmış.