banner107
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
13 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
221 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
55 0
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
61 0
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
53 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
143 0
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
404 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
41 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

banner210
Mesajınız Var
banner192

Sn. Fikri Ataoğlu, yıllardır dile getirdiğimiz naylon poşetlerin piyasadan kaldırılması konusunda bir adım olarak naylon poşetlerin ücretli verilmesi yoluna gidilmesi de güzel bir gelişme. Umarız adım adım naylon poşet olayı ortadan kalkar.

Sn. Kudret Özersay, Denya köyü ile ilgili bir süreden beridir devam eden gerilim her geçen gün tırmanıyor. Tatlıya bağlamak için devletler arası görüşme yapıldı mı?

Sn. Özdil Nami, akaryakıt fiyatlarında indirim olma ihtimali yüksek. Acaba bu indirim elektrik fiyatlarına da yansıyacak mı? Zira vatandaş kış ayları öncesinde indirimli elektrik tüketirse bütçesine katkı olur.

Sn. Mete Boyacı, şahsınız ve aileniz adına bir bürokrat tarafından söylenmiş olan sözler sonrasından iş dünyasından size çığ gibi destek yağıyor. Eee sizi bilen bilir.

Sn. Rifat Berkel, Gençler Birliği’nde sezon başından beridir takımın her şeyini sırtlayan biri olarak başkan olarak göreve devam etmeniz çok yerinde bir karar. Yolunuz açık olsun. Ancak camianın da takıma sahip çıkması şart.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak son açıklanan emirname konusunda yaşanan tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba emirname bölgenize nasıl bir katkı sağlayacak?

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.