Sn. Fikri Ataoğlu, yıllardır dile getirdiğimiz naylon poşetlerin piyasadan kaldırılması konusunda bir adım olarak naylon poşetlerin ücretli verilmesi yoluna gidilmesi de güzel bir gelişme. Umarız adım adım naylon poşet olayı ortadan kalkar.

Sn. Kudret Özersay, Denya köyü ile ilgili bir süreden beridir devam eden gerilim her geçen gün tırmanıyor. Tatlıya bağlamak için devletler arası görüşme yapıldı mı?

Sn. Özdil Nami, akaryakıt fiyatlarında indirim olma ihtimali yüksek. Acaba bu indirim elektrik fiyatlarına da yansıyacak mı? Zira vatandaş kış ayları öncesinde indirimli elektrik tüketirse bütçesine katkı olur.

Sn. Mete Boyacı, şahsınız ve aileniz adına bir bürokrat tarafından söylenmiş olan sözler sonrasından iş dünyasından size çığ gibi destek yağıyor. Eee sizi bilen bilir.

Sn. Rifat Berkel, Gençler Birliği’nde sezon başından beridir takımın her şeyini sırtlayan biri olarak başkan olarak göreve devam etmeniz çok yerinde bir karar. Yolunuz açık olsun. Ancak camianın da takıma sahip çıkması şart.

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak son açıklanan emirname konusunda yaşanan tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba emirname bölgenize nasıl bir katkı sağlayacak?