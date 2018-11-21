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Sn. Tufan Erhürman, akaryakıt fiyatlarında indirim olabileceğini ifade ettiniz. Olmaması zaten yanlış olur. Zira hem dövizde hem de ham petrol fiyatlarında düşüş oldukça fazla.

Sn. Ayşegül Baybars, önceki akşam Mağusa’da gerçekleştirilen Mağusa, Yeni Boğaziçi ve İskele İmar Planı toplantısında yaşanan tatsızlıklar umarız ileriye gitmez. Müdürlerinizi biraz daha dikkatli konuşması konusunda uyarmanızda fayda var.

Sn. Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı bünyesinde yürütülen yerli ve iyi kalitede yeni arpa tohumluğu üretimi çalışmaları sonuçları oldukça iyi görülüyor. Umarız en kısa süre içinde tüm çiftçilere bu tohum verilerek üretime geçilir.

Sn. Mesut Genç, büyük geçmiş olsun. Anlaşılan nazara geldiniz. Acaba futbol oynarken mi yoksa başka yerde mi kırdınız ayağınızı? Ayağınız kırık halde yine de Meclis’teki toplantıya katılmışsınız umarız herkese örnek olur.

Sn. Raif İlker Buran, acaba bugünden itibaren başlayacak olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürmeye yetecek mi dersiniz? Zira birçok çiftçi tarlalarına ekim yapmalarına karşın yeterli yağmur olmamasından dolay tohumlarının bozulacağı endişesi taşımakta.

Sn. Sami Özuslu, sabah programınızda Kıbrıs’a özgü kelimeleri sorarak halk dilindeki unutulmaya yüz tutmuş sözcükleri yeniden hatırlatmanız çok güzel. Bu konuda size destek çıkanlar arasında kimler var acaba?

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