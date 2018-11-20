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Sn. Mustafa Akıncı, 15 Kasım KKTC’nin kuruluş resepsiyonuna katılan birçok kişi yaşanan sıkışıklıktan dolayı dakikalarca asansör ve merdiven ayaklarında bekledikleri için isyan etmiş. Bizce bu resepsiyonları biraz daha kısıtlı sayıya indirgemenizde fayda var.

Sn. Kudret Özersay, son günlerde Denya köyü konusunda yaşanan hareketlilik dikkatlerden kaçmıyor. Umarız bu konuda daha fazla gerilim yaşanmadan tatlıya bağlanır.

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizin birçok tarihi eseri ilgi bekliyor. Bizce bir an önce bu tarihi binaları restore ettirip turizme kazandırmanızda fayda var.

Sn. Mehmet Çakıcı, toplumda her geçen gün artan cinayet ve şiddet olaylarının esas nedeni değişen nüfus yapısı mı yoksa toplumun ekonomik sıkıntıları mı?

Sn. Ahmet Özant, ülkemizde her geçen gün artan üniversitelerle birlikte hekimlik fakültelerinin açılmasının hiçbir fayda getirmediğini ifade ettiniz. Bizce de üniversite sayısı değil kaliteli öğrenci ve eğitim daha önemli olmalı.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, bu aralar dostunuz Hasan Öztaş’la pek didişmiyormuşsunuz. Bu arada bölgenizdeki Bafra Halk Plajı’nın özele devredilmesi için oldukça yoğun bir baskı varmış diye duyduk. Gerçekliği nedir?

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