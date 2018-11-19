Sn. Tufan Erhürman, Anastasiadis’in kafa bulanıklığı yaşadığını dile getirdiniz. Acaba yaşlılıktan mı yoksa siyasi ve toplum baskısından mı dersiniz…

Sn. Kudret Özersay, bakanlığınız bütçesinden bu yıl tasarruf yaparak, yaklaşık 500 bin TL’yi Maliye’ye geri göndermişsiniz. Keşke o parayı Maliye’ye değil de bir hayır kurumuna bağışlayaydınız…

Sn. Özdil Nami, elektrik enerjisi konusunda Türkiye ile yürütülen enterkonekte çalışmaları için son noktayı koymaya az bir zaman kaldığını aktardınız. Ancak bu enterkonekte bağlantının maliyeti konusunda eleştiriler artıyor…

Sn. Ali Karavezirler, tarihi Başpınar’ı yeniden canlandırmak için kolları sıvamışsınız. Anlaşılan Değirmenlik için yeni projelerinizi yavaş yavaş hayata geçiriyorsunuz…

Sn. Ömer Emiroğlu, kısa bir Adana gezisi sonrasında yeniden Lefkoşa’ya dönerek işbaşındamışsınız… Adana’da yapmak istediklerinizi biraz ertelemenize rağmen sağlık için biraz beklemekte fayda var diyoruz..

Sn. Kemal Başat, Taşkent’te kurduğunuz doğa parkı her göreni adeta hayran bırakıyormuş. Son ziyaretçilerden olan Bakan Şahali, yaptıklarınızı anlata anlata bitiremedi. Durmak yok, doğaya hizmete devam…