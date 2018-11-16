Sn. Erkut Şahali, bizce Tarım Bakanlığı olarak ülkedeki patates üreticisini koruyucu ve destekleyici bazı önlemler almanızda fayda var. Çünkü patates tüketimi konusunda toplum olarak çok ileri noktadayız.

Sn. Tufan Erhürman, bir çözümde siyasi eşitliğin olmazsa olmazımız olduğunun altını çizdiniz. Ama bu siyasi eşitliğe acaba Rum komşularımız razı olacak mı?

Sn. Mehmet Ali Talat, sizin söylediklerinizden anlaşılıyor ki KKTC’nin kuruluşu sırf rahmetlik Denktaş başta kalması için yapılan bir adımdır. Ama bu adım bizi ileri götürmedi değil mi?

Sn. Osman Bicen, dediğiniz gibi patates fiyatları düşmez ise ülkede isyan çıkar. Zira Kıbrıs’ın patatesi gibi tadı olan patates olmamasından dolayı halk yerli ürünü tercih etmekte.

Sn. Alpay İnce, bu aralar kendinizi dostlarınızla yeme içmeye vermişsiniz. Afiyet olsun. Ancak biraz daha kilonuza özen göstermenizde fayda var diyoruz.

Sn. Ercan İbrahimoğlu, Kalkınma Bankası’ndaki görevinizden ayrılmanız sonrasında, kendinizi halkın arasına attığınızı görüyoruz. Katıldığınız cenazelerin sayısı ikiye katlanmış diye duyduk. Hayırdır diyelim.