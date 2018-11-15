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Sn. Kudret Özersay, önceki gün açıklamış olduğunuz özel sektörde yatırımların çalışanların ücretlerine göre yapılması için yaptırım uygulayacağınız haberi bizce çalışana değil devlete fayda sağlayacak.

Sn. Filiz Besim, bütün bölgelerde bulunan hastane veya sağlık ocağı olsun hepsini de faal duruma sokmak için çalışmanız gözden kaçmıyor. Girne’deki atıl durumdaki eski hastane binasının da yeniden sağlığa kazandırılması için ihaleye çıkmanız çok yerinde.

Sn. Emine Dizdarlı, Hayat Pahalılığı Kararnamesi ile ilgili hükümete yaptığınız uyarı inşallah dikkate alınır. Ancak bu konuda Maliye Bakanı duymazları oynamayı tercih edecektir.

Sn. Hasan Taçoy, UBP Genel Sekreterlik göreviniz hayırlısı olsun. Dursun Oğuz’un yaptığı çalışmalarla partinizin oldukça iyi noktaya geldiği yadsınamaz. Umarız sizin çalışmalarınızla daha da iyi noktaya gelir.

Sn. Metin Fahrioğlu, İstanbul’da fıtık ameliyatı olmuşsunuz. Büyük geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede ayağa kalkarak eski sağlığınıza kavuşursunuz.

Sn. Amber Eker Avcıl, Radyo Vatan’da yıllardır yaptığınız gerek canlı radyo programları gerekse diğer programlarınız oldukça zevkle dinleniyormuş. Bu başarınızın sırrı herhalde işinizi severek yapmanızdır.

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