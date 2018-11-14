Sn. Mustafa Akıncı, geçtiğimiz akşamki ulusa sesleniş yaptığınız programda, yaptığınız açıklamalar ve ruh haliniz, sizin de çözüm yönünde umudunuzu yitirdiğiniz anlaşılıyor. Ama unutmayalım ki ‘bir umuttur yaşamak’.

Sn. Tolga Atakan, inşallah yeni bütçede yollarımız için yatırım konusunda 2019 bütçesine ekleme yapmışsınızdır. Zira yolların durumu artık içler açısı.

Sn. Zeki Çeler, dün sabahleyin sosyal medya hesabınızdan paylaştığınız siteminizde haklısınız. Ancak bir bakan olarak biraz daha toplumun tüm bireylerini kucaklayıcı olmanızda fayda var.

Sn. Dr. Özlem Gürkut, bir süredir yoğun bakımda olan ninenizi dün kaybetmişsiniz. Merhumeye Allah’tan rahmet siz yaşlı ailesine de sabırlar dileriz.

Sn. Zorlu Töre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha çok uzun bir süre olmasına rağmen adaylığınız konusunda tavrınızı ortaya koymuşsunuz. Yolunuz açık olsun.

Sn. Aysan İsmailoğlu, arkadaşınız Soydan’ın size yaptığı gadara gerçekten de tutmaya mı başladı acaba? Son günlerde başınıza gelmeyen kalmamış. Büyük geçmiş olsun.