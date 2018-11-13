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Sn. Erkut Şahali, Maliye Bakanı’nın açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla çiftçiler için ön görülen kuraklık ödemelerinin bir bölümü bu hafta sonuna kadar yapılacak. Hadi hayırlısı.

Sn. İsmail Arter, Mağusa bölgesinde yıllardır beklenen Derinya Kapısı’nın açılışı dün itibariyle yapıldı. Umarız bu açılan kapıyla Güney’den beklenen akın başlamış olur.

Sn. Okan Dağlı, yıllardır mücadelesini verdiğiniz Derinya Kapısı nihayet dün karşılıklı geçişlere açıldı. İnşallah bu açılış Mağusa için iyi bir başlangıç olur.

Sn. Ahmet Gulle, meraklı avcılardan birisi olarak acaba bu sezon av nasıl gidiyor? Birçok avcı kanatlı av hayvanının azaldığından dolayı şikayetçi. Siz de buna katılıyor musunuz?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, artık havaların değişmesi ve bereketli yağmurların düşmesiyle ekime başlayan çiftçiler arasında siz de bulunuyorsunuz herhalde. İnşallah bol verimli bir dönem yaşanır.

Sn. Sanlı Çoban, ayni hafta hem Gönyeli’nin hem de Beşiktaş’ın mağlup olması nedeniyle adeta sinir krizi geçiriyormuşsunuz. Ama futbol böyle bir şey. Her çıkışın bir inişi var.

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