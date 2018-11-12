Sn. Kudret Özersay, sizin de dediğiniz gibi ortak vizyon olmadan müzakerelere başlamak bir fayda sağlamayacaktır. O nedenle bir umut görünmüyor.

Sn. Cemal Özyiğit, öğretmen sendikalarıyla aranızın açıldığını duyduk. Sizden oldukça umutlu olan öğretmenler bir hayal kırıklığı içindeymiş.

Sn. Tolga Atakan, umarız Haspolat Kavşağı yakınlarındaki yaya geçidi olayı tatsız bir olay yaşanmadan sonuçlanır. Beş ay içinde tamamlaması öngörülen üst geçit daha kısa sürede tamamlanmalı.

Sn. Ersin Tatar, parti olarak sıkıntılı bir süreci başarıyla atlatmanız sonrasında herhalde şimdi iktidar için çalışma başlattınız. Umarız genel sekreterlik olayını da sorunsuz çözersiniz.

Sn. Engin Ersoy, İskele Bekirpaşa Lisesi olarak bu yıl çeşitli projeleriniz olmasına karşın maddi konuda yeterli desteği bulamadığınızdan birçok projeyi ötelemişsiniz. Kolay gelsin.

Sn. Ali Karavezirler, bölgenizde yeni projelere imza atmanız için çalışmalara başlamışsınız. Acaba bu projeler arasında neler var?