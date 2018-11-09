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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Tufan Erhürman, sizin de dediğiniz gibi Rum lider Anastasiadis siyasi eşitliği kabullenmek durumunda. Ancak yaptığı son açıklama sadece Türk tarafında değil, Kıbrıs Rum tarafında da tepki çekti.

Sn. Özdil Nami, dövizdeki düşüş nedeniyle gerek akaryakıt gerekse gaz fiyatlarında düşüşün ardından elektrik fiyatlarına da indirim beklentisi var. Ama sanırız bu biraz hayal.

Sn. Ersin Tatar, UBP’nin genel sekreterlik yerine başkan yardımcılığı sistemini denemek istediği konusunda haberler dolaşıyor. Acaba bu konuda başkan olarak sizin görüşünüz ne yönde?

Sn. Turgay Deniz, bu yıl 60. Kuruluş yıldönümünü kutladığınız Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın sizin başkanlığınızdaki yönetimin ülkede önemli sosyal sorumluluk projelerine imza attığını görmek çok güzel. Devamı gelir inşallah.

Sn. Ahmet Yeşilada, bir patates üreticisi olarak patateste bu kadar fahiş fiyatların görülmesini neye bağlıyorsunuz? Üretim azlığı mı yoksa öngörüsüzlük mü?

Sn. Mete Hatay, babanız rahmetli Özer Hatay gerçekten de çok iyi bir gazeteciydi. Onunla çalışmak oldukça keyifliydi. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun.

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