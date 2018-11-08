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Sn. Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis geçtiğimiz akşam yaptığı halka seslenişinde yine kararsızlığını gözler önüne sermiş oldu. Bizce artık bu oyalama taktiklerinin fayda etmeyeceğini BM’nin ona iletmesi gerek.

Sn. Cemal Özyiğit, TDP Parti Meclisi toplantısında Zeki Çeler’in konusuyla ilgili nasıl bir karar alındı? Kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapılacak mı? Bu arada İngiltere yolculuğunuzda yolunuz açık olsun.

Sn. Serdar Denktaş, tüp gaz fiyatlarında indirim olabileceğini Bakanlar Kurulu’na iletmişsiniz. Ancak çiftçilerin beklediği kuraklık tazminatı ödemelerine nasıl para bulacaksınız? Allah kolaylık versin.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, DAİ ve DAK’ın geçmişte Doğa Koleji’ne verilmemesi için yaptığınız mücadele nihayet meyvesini veriyormuş. Aldığımız duyumlara göre DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu DAİ ve DAK’ın üniversite bünyesine geri alınmasına karar vermiş.

Sn. Hasan Sefaoğlu (Galatasaraylı Hasan), takımınızın ligdeki kötü gidişine Avrupa’da da devam etmesine ne diyorsunuz? Bu kötü gidişin sebebi yetersiz kadro mu yoksa form düşüklüğü mü?

Sn. Harper Özbirim, Kıbrıs Development olarak uluslararası bir yarışmada En Yeşil Bina  ödülünü almanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Bu başarılarınızın devamını dileriz.

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