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Mesajınız Var
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Sn. Kudret Özersay, dünkü Meclis toplantısında Aytaç Çaluda’nın size sorduğu  araştırma dosyaları konusundaki sitemi çok yerinde. Muhalefetteyken verdiğiniz sözlerinizi unutmamanızda fayda var.

Sn. Zeki Çeler, partinizin  isteği doğrultusunda Bakanlığınıza bağlı bir daire müdürünün görevden alınması için harekete geçilmesi sonrasında bunun basına yansıtılması ile adeta deprem yaşanması sizi zora sokmuş olsa gerek.

Sn. Hasan Taçoy, UBP  Genel Sekreterliğine adaylığınızı açıkladınız. Ancak ülke genelindeki partililerden beklediğiniz desteği alacağınıza emin misiniz? Zira son seçimlerde kıl payı meclise girebilmiştiniz.

Sn. Koral Bozkurt, geçtiğimiz hafta sonu Esentepe’de yaşanan kavga olayları sonrasında Esentepe Kulübü’nün sizden ve camianızdan yaptığı özür inşallah yaşanan olayları bir nebze unutturur.

Sn. Arif Çocuk, avın ilk haftasında vurduğunuz tavşanlarla halen gençlere taş çıkarttığınızı gösterdiniz. Demek ki yaş ilerlese bile merak ve yetenek değişmiyor.

Sn. İlke Susuzlu, bu yıl iki ayrı tiyatro ekibiyle çok değerli iki oyunu sahne koydunuz. Anlaşılan yeni yeteneklerle tiyatro sanatını ileriye götürmekte kararlısınız. Yolunuz açık olsun.

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