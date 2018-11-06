Sn. Erkut Şahali, ülkedeki patates krizini aşmak için verilen 400 tonluk ithalat inşallah en kısa zamanda yapılır. Ancak bundan sonraki süreçte de patates sıkıntısının yaşanabileceğini dikkate alarak üretimi teşvik etmek gerek.

Sn. Fikri Ataoğlu, turizmdeki İngiltere pazarını geri kazanmak için tanıtımı artırmaktan önce bizce ülkeye gelen uçakların bilet fiyatlarını düşürmeniz gerek. Zira çok pahalı bilet fiyatları ile insanlar uçmak istemez.

Sn. Ersin Tatar, Parti Meclisi’nin de belirlenmesiyle birlikte partinizin yeni genel sekreterini belirlemeye çalışıyormuşsunuz. Acaba bu konuda bir isim var mı?

Sn. Hasan Öztaş, bölgenizdeki alt yapı için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Ancak bizce en acil yapılması gereken iş bölgenizdeki çöplük alanının bir an önce ıslahı. Zira sürekli yakılan çöplük bölge sakinlerini perişan ediyor.

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın bu hafta aldığı mağlubiyet sonrasında şampiyonluk konusunda artık umudunuz kalmadığını ifade ettiğiniz doğru mu? Ama lig maratonu uzun onun için ümidinizi kesmemenizde fayda var.

Sn. Hilmi Öztemiz, UBP Parti Meclisi’ne Mağusa bölgesinden girmeyi başarmışsınız. Hadi hayırlısı diyelim. Anlaşılan emeklilik günlerinizi politikayla değerlendireceksiniz.