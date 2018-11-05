Sn. Tufan Erhürman, geçtiğimiz gün sosyal paylaşım hesabınızdan yaptığınız açıklamada denetimlerin hızla sürdüğünü belirttiniz. Ancak vatandaşlar birçok yerde tüccar ve marketlerin kafalarına göre hareket ettiğini söylüyor.

Sn. Özdil Nami, Ekonomi Bakanlığı olarak ülkede fiyat dengelenmesi konusunda biraz daha fazla sorumluluk almanızda fayda var… Zira herkes kafasına göre fiyat belirlemekte…

Sn. Erkut Şahali, kuraklık tazminatları konusunda nihayet ödeme konusunda bir gelişme yaşandı ve bir nebze olsun rahat nefes aldınız. Ancak inşallah açıklanan tarihte aksama olmaz…

Sn. Tolga Atakan, koyu bir Galatasaray taraftarı olarak geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan derbi mücadelesinde ortaya çıkan sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Ahmet Latif, dün başlayan Büyük Av sezonunun ilk günü nasıl geçti? Sizin gibi av hastası kişileri tatmin edecek av varmıydı?

Sn. Ahmet Savaşan, UBP Parti Meclisi için yapılan oylamada ikinci sıradan girmeyi başardınız… Anlaşılan her geçen gün oy potansiyelinizi artırıyorsunuz. Hade yolunuz açık olsun…