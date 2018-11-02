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Sn. Murat Başçeri, yeniden Kıbrıs’a dönerek Büyükelçilik görevini yürütmeniz oldukça güzel bir gelişme. İlerleyen günlerde sizinle birlikte iki devlet arasındaki ilişkilerin daha iyi duruma geleceğinden eminiz.

Sn. Kudret Özersay, son günlerde yaptığınız açıklamalarda Güney Kıbrıs’ı sondaj konusunda oldukça sert eleştirmeniz dikkatlerden kaçmıyor. Bu sert üslubunuzun sebebi nedir?

Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 24 saat hizmet vermeye başlanılması oldukça güzel bir gelişme. Umarız Güzelyurt ve bölgesinin sağlık alanındaki önemli bir eksikliğini gidermiş olacaksınız.

Sn. Zeki Çeler, eylem yapma, basın açıklaması gibi olaylar her insan ve çalışanın hakkıdır, bu nedenle Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili yapılan basın açıklamasına tepki göstermemeniz gerekir.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak siz de Lefkoşa Maratonu’na katkıda bulunarak sosyal sorumluluk projesinde yerinizi almışsınız. Hayırlısı olsun.

Sn. Hasan Sefaoğlu (Galatasaraylı Hasan), bu akşam oynanacak olan derbi mücadelesinde takımınızın Fenerbahçe karşısında nasıl bir skor alacağını düşünüyorsunuz? Farklı bir galibiyet olur mu?

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