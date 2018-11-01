Sn. Tufan Erhürman, Ticaret Odası’na bağlı işyerlerinin başlatmış olduğu indirim kampanyaları umarız, hükümetinize de örnek olur. Zira döviz düşüyor ancak artan akaryakıt fiyatları düşmüyor.

Sn. Tolga Atakan, Bakanlar Kurulu olarak dün açıkladığınız 2019 bütçesi rakamının içerisinde inşallah yollara yatırım içinde bütçe ayrılmıştır. Zira anayollar başta olmak üzere tüm yollar bakım onarım istiyor.

Sn. Ersin Tatar, UBP başkanlığınız dün divan kurulu tarafından da açıklandı. Hadi hayırlısı olsun. Gözler şimdi parti meclisine çevrildi. Bu arada parti genel sekreteri konusunda tavrınız merakla bekleniyor.

Sn. Mehmet Çakıcı, bir psikiyatrist olarak ülkemizde son zamanlarda artış gösteren cinayet olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bir sosyal patlama mı?

Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarınıza son hız devam ederken, sosyal sorumluluk projelerine de katkı koymayı ihmal etmiyormuşsunuz. Dün belediye çalışanlarıyla katkı koyduğunuz ‘Lefkoşa Koşuyor Paylaşım Artıyor’ projesiyle duyarlılığınız gösterdiniz.

Sn. Alihan Pehlivan, bir Fenerbahçeli olarak bu sezon yaşamış olduğunuz hüsranın sona ermesi için acaba takımın başına kimin getirilmesini istiyorsunuz? Yerli mi yoksa yabancı teknik direktör mü faydalı olur?