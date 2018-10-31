Sn. Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi başkanlığınız hayırlısı olsun. Oldukça zor bir süreçten geçen ülkemizin ana muhalefet partisi başkanlığı görevini üstlenmeniz oldukça önemli.

Sn. Hüseyin Özgürgün, kurmaylarınızla yapmış olduğunuz toplantılarda iyi bir değerlendirme yaptığınız ve rakamlara bakıldığında görevi sayın Tatar’a bırakmanız gerektiğini tespit ettiğiniz anlaşılıyor.

Sn. Erkut Şahali, Kasım ayına girilirken, çiftçilerin halen kuraklık tazminatı ödemesi beklediği için isyan noktasına geldikleri ifade ediliyor. Artık ödeme konusunda bir adım atmanız şart.

Sn. Özdil Nami, dövizde gerileme devam ederken, akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu. Bu arada marketlerdeki ürün fiyatlarının denetimi ne durumda?

Sn. Serhat Kotak, oğlunuz Sami İsmet’in okumak için gittiği Amerika’da okul takımının mücadele ettiği NCAA liginde bu hafta bir gol iki asist yapması sizi oldukça mutlu etmiştir. Başarılarının devamını diliyoruz.

Sn. Mustafa Zurnacılar, başkanlık görevinize başlayalı dört ayı doldurduğunuz bugünlerde bölgenizde yakılan çöplük alan konusunda bir girişim yaparak bu sorunu çözmeniz zaruri oldu. Allah kolaylık versin.