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Sn. Fikri Ataoğlu, naylon poşetlerin Aralık ayından itibaren ücretli satılması yönünde alınan karar çok yerinde. Zira ülkede naylon poşetlerle çöplüğe dönüşmüş durumda.

Sn. Ferdi S. Soyer, dava arkadaşlarınızdan biri olan ve uzun yıllar omuz omuza mücadele ettiğiniz Sonay Adem’in vefatı siyaset dünyasını üzüntüye boğdu. Allah rahmet eylesin diyelim.

Sn. Serdar Denktaş, önceki gün Lefke’de görüldünüz. Aplıç Kapısı’nı mı incelemeye gittiniz? Yoksa Hurma Festivali için mi oradaydınız? Ancak daha açılış bile olmadan oradan ayrıldınız. Hayırdır, bu kadar erken ayrılışınızın sebebi nedir?

Sn. Hürrem Tulga, Pazar günü sizi de Lefke Hurma Festivali’nde görmüşler. Oldukça keyifli olduğunuz dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan yediğiniz tatlı hurmalar sizi keyiflendirdi.

Sn. İsmail Mıstıkoğlu, takımınız Gönyeli’nin yükselişi sizi keyiflendiriyor herhalde. Bir Gönyeli tutkunu olarak bu takımın sezon sonunda nerede olabileceğini düşünüyorsunuz?

Sn. Enis Elagöz, Güney Kıbrıs ile telefon görüşmeleri konusunda çözüm yolunun bulunduğu bildiriliyor. Acaba Telekomünikasyon Dairesi burada hangi pozisyonda? Hadi hayırlısı olsun.

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