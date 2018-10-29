Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, dövizin düşmesi nedeniyle piyasada fiyatların gerilemesi gerektiğini söylediniz. Acaba hükümet olarak siz de başta akaryakıt olmak üzere elektrikte indirim yapmayı planlıyor musunuz?

Sn. Tolga Atakan, Aplıç ve Derinya Kapıları’nın 12 Kasım’da açılması kararı sonrasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak bu kapılardaki çalışmalarınızı tamamlamışsınız. Hadi hayırlısı.

Sn. Filiz Besim, Lefkoşa’ya yeni hastane için temel atımının 2019 yılında yapılacağı müjdesini verdiniz. Keşke bu yıldan atılmış olsaydı. Zira yeni bir hastane ihtiyaç gün geçtikçe artıyor.

Sn. Hasan Öztaş, bölgeniz gençliği için söz verilen sentetik çim futbol sahasının yapımı için çalışmalar son aşamasına gelmiş. Biraz daha hızlanmakta fayda var, zira sezonun açılışına bir ay kaldı.

Sn. Ercan İbrahimoğlu, dün yapılan UBP Kurultayı’ndaki başkanlık seçiminde beklenilen sonuç mu çıktı? Hayırlısı diyelim.