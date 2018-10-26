Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, bugün Anastasiadis ile yapacağınız görüşme inşallah artık yapılacak olan müzakerelerin son başlangıcı olur. Zira bu belirsizlik her iki tarafa da artık bir şeyler kazandırmıyor.

Sn. Cemal Özyiğit, parti olarak dün Güney Kıbrıs’taki iktidar partisi DİSİ ile yaptığınız görüşmede ortaya konan ortak düşünce inşallah gerçekleşir. Ancak bu düşüncenin gerçekleşmesi için güneydeki kilise olgusunun saf dışı kalması gerek.

Sn. Narin Ferdi Şefik, sizin de vurguladığınız gibi ülkemiz bir suç cenneti olabilir. Bunun önüne geçmek için yargı ve yasalar güncellenmeli herhalde.

Sn. Necmi Karakoç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı görevinize önemli bir tatbikatla başlıyorsunuz. Hadi hayırlısı olsun. Umarız Sivil Savunma’yı daha da ileri taşıyacaksınız.

Sn. Çiğdem Aydın, sabah programlarınızın daimi izleyicileri her geçen gün artıyormuş. Kendi tarzınızla daha ileriye gideceğinizi bilerek çalışmaya devam.

Sn. Osman Bicen, Türkiye’den gelen patatesin en ucuz şekilde vatandaşa ulaşması için yaptığınız çalışma çok güzel. Ancak bu durum inşallah yerli üreticiyi zora sokmaz.