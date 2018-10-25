banner107
Yaz saati uygulaması sona eriyor
Yaz saati uygulaması sona eriyor
37 0
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
Aslan'ın evinde sesi çıkmadı
39 0
Karşıyaka lider, Akova takipte
Karşıyaka lider, Akova takipte
618 0
Yenicami oynamadan da lider
Yenicami oynamadan da lider
181 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
21 0
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
624 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
157 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
38 0
banner82
banner147

Mesajınız var

banner27

Mesajınız var
banner192

Sn. Erkut Şahali, kuraklık için ödemeler konusunda 19 Ekim tarihini işaret etmiştiniz. Ancak neredeyse bir hafta geride kalmasına karşın ödeme olmaması çiftçiyi kızdırmışa benziyor. Yakında traktörlerle Lefkoşa’ya gelmezler inşallah.

Sn. Özdil Nami, verdiğiniz bir röportajda doğalgazın birleştirici olması gerektiğini belirttiniz. Ancak aynı röportaj içinde Türkiye’nin ve KKTC’nin Akdeniz’de kararlı duruşunun test edilmemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bir tezatlık yok mu?

Sn. Candan Avunduk, ilk kez bu yıl katılım yapılan Paris Gıda Fuarı’yla ambargoların yıkılmasını sağladınız. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu fuarların meyvesini almaya başlarsınız.

Sn. Dr. Özlem Gürkut, Tabipler Birliği başkanlığı için siz de yarışa katılanlar arasındasınız. Rekabet iyidir, inşallah kırıcı olmadan bu yarış tamamlanır.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak son günlerde anayol kenarlarındaki moloz temizliğine sürat vermişsiniz. Belediyenizin bir cittaslow belediyesi olması nedeniyle temizliğe de önem vermek gerek.

Sn. Arif Çocuk, koyu bir UBP üyesi olarak, hafta sonu yapılacak olan kurultayda başkanın kimin olacağını tahmin ediyor musunuz? Yoksa sürpriz olur mu?

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.