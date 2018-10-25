Mesajınız var

Sn. Erkut Şahali, kuraklık için ödemeler konusunda 19 Ekim tarihini işaret etmiştiniz. Ancak neredeyse bir hafta geride kalmasına karşın ödeme olmaması çiftçiyi kızdırmışa benziyor. Yakında traktörlerle Lefkoşa’ya gelmezler inşallah.

Sn. Özdil Nami, verdiğiniz bir röportajda doğalgazın birleştirici olması gerektiğini belirttiniz. Ancak aynı röportaj içinde Türkiye’nin ve KKTC’nin Akdeniz’de kararlı duruşunun test edilmemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bir tezatlık yok mu?

Sn. Candan Avunduk, ilk kez bu yıl katılım yapılan Paris Gıda Fuarı’yla ambargoların yıkılmasını sağladınız. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu fuarların meyvesini almaya başlarsınız.

Sn. Dr. Özlem Gürkut, Tabipler Birliği başkanlığı için siz de yarışa katılanlar arasındasınız. Rekabet iyidir, inşallah kırıcı olmadan bu yarış tamamlanır.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak son günlerde anayol kenarlarındaki moloz temizliğine sürat vermişsiniz. Belediyenizin bir cittaslow belediyesi olması nedeniyle temizliğe de önem vermek gerek.

Sn. Arif Çocuk, koyu bir UBP üyesi olarak, hafta sonu yapılacak olan kurultayda başkanın kimin olacağını tahmin ediyor musunuz? Yoksa sürpriz olur mu?