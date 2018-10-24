Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, ülkede yabancı işgücünden dolayı para akışının yurt dışına gittiğinden yakındınız. Gerçekten de bu durum ülkemiz için büyük bir zafiyet. Bu nedenle yerli istihdam için daha fazla çalışma yapılmalı.

Sn. Kudret Özersay, anladığımız kadarıyla ülkede yolsuzluk devletin her alanında tepeden tırnağa kadar ilerlemiş durumda. Artık bu duruma neşter vurma zamanı geldi de geçiyor bile.

Sn. Ercan İbrahimoğlu, büyük geçmiş olsun. Gerçekten de ucuz atlattığınız bir kaza olmuş. İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkarsınız. Bu arada kurultaya herhalde koltuk değnekleriyle katılacaksınız.

Sn. Enver Ermetal, hadi hayırlısı olsun. Yeni single çalışmanız piyasaya çıkmış. Sizin gibi üretken Kıbrıs sevdalısı sanatçılarımıza destek vermek gerek.

Sn. Sanlı Çoban, fanatik bir Gönyeli ve Beşiktaş taraftarı olarak Pazar günü önce sevindiniz, ardından ise üzülmüşsünüz. Ama siz artık bu duygulara alışmışsınızdır herhalde.

Sn. Ahmet Özsoy, yine bir ironman yarışı için yollara düşmek için hazırlıkları tamamlamışsınız. Hadi hayırlısı, inşallah siz ve ekibiniz başarı ile ülkeye dönersiniz.