Mesajınız var

Sn. Filiz Besim, kanser hastalığına karşı mücadele eden derneklerin uzun zamandır beklediği “Kanser Bildirim Zorunluluğu Yasası"nın Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi oldukça sevindirici bir haber.

Sn. Ersan Saner, bu aralar sizi pek göremiyoruz. Yaklaşan UBP kurultayı öncesinde size göre kazanan kim olur? İlk turdan bitme ihtimali görüyor musunuz? İnşallah kırıcı olmadan tamamlanan bir kurultay olur.

Sn. Ertuğrul Hasipoğlu, uzun zaman sonra sizi Lefkoşa’da görmek çok güzel. Dün Lefkoşa’ya gelmişken, eski dostunuz Mehmet Küçük’ü de ziyaret etmeyi ihmal etmemişsiniz.

Sn. Cafer Gürcafer, Müteahhitlerin beklediği devletten alacakları konusunda adım atılmaması nedeniyle artık bıçak kemiğe dayandığını açıkladınız. Ancak yalnız siz değil birçok kesim devletten alacaklarını bekliyor.

Sn. Erhan Keser, yaklaşık iki hafta sonra açılacak olan Büyük Av Sezonu öncesinde ovalarda gezintiye çıkan bazı avcılar av hayvanı kalmadığı konusunda sitem ediyormuş. Acaba bu yıl Avcılık Federasyonu olarak doğaya av hayvanı bıraktınız mı?

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak Gençler Birliği takımının kötü gidişatına dur demesi için biraz daha çaba harcamanız gerekecek. Zira yönetim içinde de bölünmeler başladı.