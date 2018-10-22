Mesajınız var

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Sn. Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi ve Orman Dairesi’ni harekete geçirerek özellikle dağlık ve krsal alanların ağaçlandırılmasını sağlamanız şart. Zira yağan her yağmur sel oluyor. Çünkü suyu tutacak ağaç ve bitki örtüsü kalmadı…

Sn. Tolga Atakan, yağmurlu havaların gelmesiyle birçok yerde yeniden asfaltlama projeleriniz herhalde yarım kaldı. Ancak en azından bazı yollarda yama yapılması şart…

Sn. Hüseyin Özgürgün, eski eşinize talep ettiği 200 bin Sterlinlik tazminatı yeni eşinizin yaptığı avukatınız tarafından açıklandı. Anlaşılan sizin para suyunu çekti…

Sn. Hasan Taçoy, yaklaşan kurultay öncesinde gözler size çevrildi. Deneyimli bir politikacı olarak UBP’de sizin destekleyeceğiniz adayın kazanma şansı oldukça yüksek gibi…

Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak yaptığınız tahminlerin büyük çoğunluğunun tuttuğu görülüyor. Önümüzdeki kış için tahminleriniz nasıl?

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi olarak özellikle çim sahalarda drenaj hatlarının önemli olduğunu göz önünde bulundurarak bundan sonraki çim ekimlerini öyle yapmanızda fayda var…

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