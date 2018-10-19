Mesajınız var

Sn. Tolga Atakan, komşumuz Güney Kıbrıs’ın en büyük hava yolu şirketi olan Cobalt Air’in iflas etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iflasın ülkemize nasıl bir yansıması olur?

Sn. Kudret Özersay, Türkiye’deki temaslarınız oldukça faydalı geçtiğini söylüyorsunuz. Acaba maddi konularda da ülkemize faydalı görüşmeler oldu mu?

Sn. Serdar Denktaş, dün katıldığınız bir radyo programında yaptığınız açıklamalarla milletvekillerini adeta galyana getirdiniz. Pahalılığın hat safhada olduğu bugünlerde Meclis oturumuna katılamayanlardan kesinti yapmanız milletvekillerini çok kötü etkiler.

Sn. Hüseyin Özgürgün, ay sonu gerçekleşecek olan Kurultay için siz de diğer adaylar gibi partililerinize ulaşmak için gerek sosyal medyayı gerekse partililerinizle toplantıları ihmal etmiyormuşsunuz. Bol şanslar.

Sn. Fırat Ataser, Alsancak ve Lapta bölgesi için son derece önemli olan yolun 7 yıldır tamamlanamaması nedeniyle bölge halkıyla yaptığınız eyleme katılım oldukça iyiydi. İnşallah sesinizi duyurabilirsiniz.

Sn. Adnan Işıman, geçtiğimiz hafta evlilik yıldönümünüz nedeniyle bir etkinliğe katılmayarak, eşinizle romantik bir yemek yemeye gitmişsiniz diye duyduk. Eee yıllar geçtikçe daha romantik olmak gerek.