Mesajınız var

Sn. Zeki Çeler, çalışma hayatına yönelik yeni projeniz için son rötuşları yapıyormuşsunuz. İnşallah bu projeyle yerli istihdamı konusunda güzel gelişmeler yaşanır.

Sn. Özdil Nami, iki ay öncesine göre dövizde oldukça önemli boyutta bir gerileme oldu. Bu gerileme akaryakıt ürünlerine yansıyacak mı? Yoksa petrol varil fiyatları uluslar arası piyasalarda yüksek.

Sn. Hüseyin Angolemli, ilerleyen günlerde Meclis Başkanı olarak görev yapmanız için meclis iç tüzüğünde değişiklik çalışması yapılıyormuş. Hadi hayırlısı olsun.

Sn. Hasan Karaokçu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanlığı görevinizden istifa ettiğiniz konuşuluyor. Bu doruysa acaba istifa nedeniniz nedir?

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, yeni yılla birlikte emekliliğe ayrılacağınızı duyduk. Sizin gibi değerli bir doktor ve idarecinin yerinin doldurulması zor olacak. Bu arada emeklilik günlerinizi nasıl değerlendireceğinizin planlarını yapmaya başlamışsınız bile.

Sn. Koral Bozkurt, takımınız MTG’nin ilk dört haftada gösterdiği performans camiayı oldukça heyecanlandırdı. Sezon sonu şampiyonluk için ama biraz daha kenetlenmenizde fayda var.