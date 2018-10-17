Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Gutteres’in Kıbrıs sorunu ile ilgili raporu gösteriyor ki BM artık sonuç odaklı bir girişim başlatacak. Bu tam bizim istediğimiz yöntem değil mi?

Sn. Mehmet Ali Talat, ‘Top BM’de’ diyorsunuz ancak bizce artık BM’den çıkan top iki toplum liderinde. Zira sorunu çözmek istiyorlarsa irade göstererek anlaşma yolunu bulmaları gerek.

Sn. Kudret Özersay, dünkü görüşmelerinizde hem BM raporu hem de sondaj çalışmaları gündem olduğuna göre, Türkiye ile bundan sonra atılacak adım belirlenmiştir herhalde.

Sn. Ersin Tatar, yapılan ankete göre az farkla olsa da önde görünüyorsunuz. Ancak son gece operasyonları çok şeyi değiştirebilir.

Sn. Teberrüken Uluçay, artık Meclis’in yaz tatilini bitirtip çalışmalarına başlaması gerek. Son üç toplanma girişiminin ikisinde toplanamayan bir Meclis dışarıya hiç hoş bir görüntü vermiyor.

Sn. Rifat Berkel, Gençler Birliği kulübü olarak bu sezonun ilk teknik değişikliğini gerçekleştirdiniz. Hayırlısı olsun diyelim ama liglerimize yabancı bir teknik direktörün ne kadar faydalı olacağı muamma.