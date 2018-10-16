Mesajınız var

Sn. Kudret Özersay, dediğiniz gibi Rum tarafı kelime oyunlarıyla oyalama taktiği güdüyorsa, bunu artık dünyanın görmesi gerek. Ancak Güney’de de Rum liderliğini zorlayan bir halk olduğu dikkat çekmekte.

Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı olarak her gün biraz daha ileriye gitmek adına çalışmalarınız sürüyor. Ancak özellikle büyük hastanelerde bazı uygulamalar vatandaşı perişan ediyor. Örneğin röntgen için hastaneye giden bir hastaya Cuma günü saat 11’den sonra röntgen çekimi yok denirken, Pazartesi günü ise saat 11.00’de başlar deniyor.

Sn. Erhan Arıklı, partiniz YDP’nin dünkü Meclis oturumuna katılmaması sonucu nisap sağlanamadığı için Meclis Genel Kurulu toplanamadı. Anlaşılan iktidar ortakları sizi dikkate almadı.

Sn. Mehmet Harmancı, Mağusa ve Baf Kapıları’nın açılması için Güney Lefkoşa’nın Belediye Başkanı Yorgacis’la neredeyse bir yıl önceden başlayan istişareleriniz artık sonuç vermeli. Zira iki tarafta da mevcut kapılarda sıkışıklık hat safhada.

Sn. Ahmet Sennaroğlu, boykot çağrılarına rağmen Büyükkonuk Eko-Gün etkinliği yine beklentilerin üzerinde bir konuğu ağırlamış. Anlaşılan sağ görüşlüler sizi yalnız bırakmamış.

Sn. Ersoy İnce, geçirdiğiniz rahatsızlık sonrası umarız, eski günlerinize dönebildiniz. Sizin güçlü bir kişi olduğunuzu biliyoruz, onun için mutlaka toparlamışsınızdır.