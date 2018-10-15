Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabınızdan verdiğiniz mesaj oldukça sert bir mesajdı. Anlaşılan canınız oldukça sıkılmış gibi…

Sn. Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz hafta Türkiye’de yaptığınız temaslar inşallah gelecek yıl turizm açısından çok daha iyi bir yıl olması adına faydalı olmuştur. Özellikle çevre konusundaki işbirliği de önemliydi.

Sn. Zorlu Töre, oldukça iddialı açıklamalar yaptınız. Yeni yeni gündeme gelmeye başlayan gevşek federasyon tartışmaları konusunun yeni Akritas Planı olduğunu iddia etmenizin altını doldurmanız gerek…

Sn. Hakan Dinçyürek, uzun zamandan sonra sizi bir etkinlikte görmek güzel. Boykot çağrılarına rağmen siz sevdiğiniz yeri yine ziyaret etmeyi ihmal etmemişsiniz…

Sn. Hüseyin Arca, hayırlı olsun. İlk torununuzu kucağınıza almışsınız. Allah analı babalı büyütme nasip etsin diyelim. Evlat tatlıdır ama torun daha tatlı değil mi?

Sn. Erkut Mahsucu, verdiğiniz kilolar ile adeta hayata yeniden gelmiş gibi hissediyormuşsunuz. Eee artık kız istemeye gidebilirsiniz.