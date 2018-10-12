Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, dün yaptığınız açıklamada elektrikte yıl sonuna kadar zam olmayacağını ifade ettiniz. Acaba bunun anlamı yeni yıl elektrik zammı ile başlayacak mı oluyor?

Sn. Ersin Tatar, dün yaptığınız basın toplantısı ile ay sonu yapılacak olan UBP kurultayında ilk turda seçimi kazanma hedefinde olduğunuzu bir kez daha ortaya koydunuz. Hadi hayırlısı olsun.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi sorumluluk alanında bulunan bazı köylerde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için oldukça hızlı hareket ederek personelinizle birçok vatandaşın yardımına koşmuşsunuz.

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Dr. Küçük Oyunları için kriterlere uyan her federasyonun katılabileceğini söylediniz. Sizce bu kriterlere uyabilecek Federasyon sayısı kaç olur? Ama bu uygulama kaliteli bir organizasyon olmasını sağlayacaktır.

Sn. Mehmet Gökyiğit, gerek ülke içinde gerekse uluslar arası alandaki fotoğrafçılık yarışmalarında aldığınız ödüllerinize bir yenisini daha eklediniz. Hayırlısı olsun.

Sn. Rifat Berkel, Gençler Birliği’nin ilk üç hafta sonunda henüz galibiyet almamasına karşın bu hafta Girne’den galibiyetle döneceğinize olan inancınızı dile getirdiniz. İnşallah sizin inandığınız gibi futbolcular da inanmıştır.