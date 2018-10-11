Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, gevşek federasyon konusunu Güney Kıbrıs’taki siyasiler çoktan masaya yatırıp tartışmaya başladı. Ancak sanki yine bir oyalama taktiği gibi duruyor.

Sn. Zeki Çeler, asgari ücret konusunda dün yaptığınız açıklamalar kafaları karıştırdı. Şimdi yerli iş gücü için mi bu ücret yoksa tüm asgari ücretliler için mi?

Sn. Özdil Nami, siz zam yapılmasını istememenize rağmen tüp gaza yine okkalı bir zam yapılması oldukça düşündürücü. İnşallah bu zam sonrası elektrik zammı gündemden kalkmış olur.

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, geçtiğimiz gece katıldığınız Dumlupınar rakı gecesinde oldukça fit görünmeniz arkadaşlarınızın dikkatinden kaçmadı. Acaba bu fit görünüşünüzü spor yapmaya mı borçlusunuz?

Sn. Selhun Umut, emlak sektörü konusunda yaptığınız uyarı gerçekten de çok önemli. İnşallah bu konuda hükümet yetkilileri de gerekli önlemleri almıştır.

Sn. İsmet Ezel, sosyal medya kullanımı konusunda biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Zira Bakan Şahali’nin size yaptığı sitem oldukça yerindeydi. Her paylaşıma like yapmamanızda fayda var.