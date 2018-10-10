Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde son zamanlarda durağan gibi görünen çalışmalar yeni bir modeli ortaya çıkardığından bahsediyorsunuz. Bu model sizce çalışır mı?

Sn. Cemal Özyiğit, eğitim yılının neredeyse ilk ayını geride bırakıyoruz, ancak okullarımızda halen kitapların eksik olduğu bildiriliyor. Kitapların bugüne kadar tamamlanmamasının nedeni nedir?

Sn. Ercan Beşerler, kırsal kesim arsalarında ödemelerin TL üzerinden yapılabilmesi için yapılan çalışmalarda durum nedir? Herhalde en kısa sürede Meclis’e ileteceksiniz.

Sn. Mehmet Hulusioğluları, Çatalköy Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğiniz Beşparmak Kültür Sanat Günleri yine dop dolu geçecek herhalde. Kolay gelsin.

Sn. Hüseyin Özgürgün, iddianıza göre Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batmasında da CAS şirketinin batmasında da CTP en büyük rolü oynadı. Ancak unutmayın ki KTHY, UBP zamanında iflasını açıkladı.

Sn. Cafer Gürcafer, Müteahhitler Birliği olarak Cuma günü yapacağınız araçlı eyleminiz umarız sonuç getirir. Ancak hükümetin Türkiye’den gelecek kaynağı beklemesi nedeniyle şimdilik sizin ödenmeniz zor gibi.