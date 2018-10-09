Mesajınız var

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Sn. Tolga Atakan, döviz krizi öncesinde yaptığınız açıklamalarda gerek telefon görüşmelerinin gerekse internet bağlantılarındaki tarifelerin ucuzlayacağınızı açıklamıştınız. Ancak bunun tam tersi fiyatlar yükseldi. Acaba sebebi ne?

Sn. Filiz Besim, sağlık alanındaki yatırımlarla halka devlet hastanelerinde daha iyi hizmet verilmesi konusunda oldukça iyi bir yol kat ettiniz. İlerleyen günlerde yapılacak yatırımlarla sevklerinde azalmasıyla umarız vatandaşlar sağlık sorunlarına çareyi yurt dışında aramayacaktır.

Sn. Harun Maden, KKTCELL olarak dijital platformda fiber alt yapıyı kurmaya aday olduğunuz ancak, devlet kanadının bu konuda üzerine düşeni yapmaktan kaçındığı için ülkede halen 3G’yle iletişim yapıldığını aktardınız. İnşallah bu siteminiz dikkate alınır.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik’te geçtiğimiz gün yapılan Ziva Fest etkinliği herhalde beklentilerinizi karşılamıştır. İnşallah zivaniya kültürünün devam etmesine katkı sağlamıştır.

Sn. Tahir Topal, bireysel vergi rekortmenliğinde yine ilk sırada yer aldınız. Allah yolunuzu açık etsin. Bol kazanç diliyoruz.

Sn. Cenk Mutluyakalı, çocukluktan beridir desteklediğiniz takımınız olan Doğan Türk Birliği’nin bu sezon daha puan alamamasının nedeni nedir?

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