Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, sizin de söylediğiniz gibi adadaki iki lider olarak adanın geleceğini konuşmak için bir araya gelmekte fayda var. Ancak karşı taraf hep bana hep bana derse bu iş olmaz.

Sn. Tufan Erhürman, birçok etkinliğe yanınıza hiçbir koruma almadan hatta kendi aracınızı kendiniz kullanarak gitmeniz vatandaşlardan takdir topluyor. Eee devir ekonomi yapma devri değil mi?

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemize Hintli turistlerinde gelmeye başlaması ilerleyen zamanlarda Asya ülkelerinden turist artışının olacağının bir işareti olsa gerek. Hadi hayırlısı.

Sn. Zeki Çeler, özel sektör için bugünlerde hummalı bir çalışmanın sonuna gelmişsiniz. İnşallah hem istihdam hem de özel sektörün gelişmesi için yararlı bir çalışma olur.

Sn. Hasan Barbaros, bu yıl 12. Kez düzenlenen Evvel zaman içinde Luricina panayırı etkinliği yine oldukça kalabalık bir katılımla gerçekleşmiş. Demek ki orijinal kültürümüzü unutmamak için verilen çaba boşa gitmiyor.

Sn. Ömer Arabacıoğlu, takımınız Gönyeli’nin dün almış olduğu farklı Doğan Türk Birliği galibiyeti yeni yönetiminizle size güzel bir karşılama oldu herhalde. Bundan sonra Gönyeli camiasını bir araya getirme zamanı.