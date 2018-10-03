Mesajınız var

Sn. Zeki Çeler, dünkü Meclis toplantısında söylediğiniz asgari ücretle çalışan çiftlerin ev sahibi olamayacağı sözleriniz çok doğru. Ancak bunun giderilmesi için bakanlık olarak sizin bir çalışma yapmanız gerek.

Sn. Mustafa Angolemli, acaba kulislerde konuşulan yeni dönemde Meclis Başkanlığı görevini sizin yapacağınız konusunun doğruluk payı nedir? Yoksa bu sadece iktidar partilerinin arasını açmak için ortaya atılan bir söylenti mi?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, partinizin ay sonunda yapacağı kurultayda hangi adaya destek vereceğiniz konusunda karar verdiniz mi? Zira İskele bölgesinde sizin sözünüz geçiyor.

Sn. Kemal Burgaç, hadi hayırlısı olsun diyelim. Eğitim Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanıyormuşsunuz. Bu görevi layıkıyla yapacağınızdan eminiz. Başarılar.

Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nce artık gelenekselleşen Zeytin Festivali’nin 17’ncisi bu yıl yine oldukça yoğun bir programla gerçekleştiriliyor. Allah size kolaylık versin.

Sn. Rifat Berkel, anlaşılan Gençler Birliği’nin bu sezonu sıkıntısız geçirmesi için tüm gücünüzle çalışacaksınız. Dün de yeni yabancılar için Futbol Federasyonu’nda zaman harcamışsınız. Kolay gelsin.