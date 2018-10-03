banner107
Böyle avcılık olmaz
Böyle avcılık olmaz
7 0
Son gün transferleri yapıldı
Son gün transferleri yapıldı
239 0
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
194 0
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
116 0
Dünyanın en eski yapıları
Dünyanın en eski yapıları
18 0
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
322 0
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
132 0
Kartal yüksek irtifada
Kartal yüksek irtifada
152 0
banner82
banner147

Mesajınız var

banner27

Mesajınız var
banner192

Sn. Zeki Çeler, dünkü Meclis toplantısında söylediğiniz asgari ücretle çalışan çiftlerin ev sahibi olamayacağı sözleriniz çok doğru. Ancak bunun giderilmesi için bakanlık olarak sizin bir çalışma yapmanız gerek.

Sn. Mustafa Angolemli, acaba kulislerde konuşulan yeni dönemde Meclis Başkanlığı görevini sizin yapacağınız konusunun doğruluk payı nedir? Yoksa bu sadece iktidar partilerinin arasını açmak için ortaya atılan bir söylenti mi?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, partinizin ay sonunda yapacağı kurultayda hangi adaya destek vereceğiniz konusunda karar verdiniz mi? Zira İskele bölgesinde sizin sözünüz geçiyor.

Sn. Kemal Burgaç, hadi hayırlısı olsun diyelim. Eğitim Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanıyormuşsunuz. Bu görevi layıkıyla yapacağınızdan eminiz. Başarılar.

Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nce artık gelenekselleşen Zeytin Festivali’nin 17’ncisi bu yıl yine oldukça yoğun bir programla gerçekleştiriliyor. Allah size kolaylık versin.

Sn. Rifat Berkel, anlaşılan Gençler Birliği’nin bu sezonu sıkıntısız geçirmesi için tüm gücünüzle çalışacaksınız. Dün de yeni yabancılar için Futbol Federasyonu’nda zaman harcamışsınız. Kolay gelsin.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.