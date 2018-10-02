Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, tünelin ucunda ışık görülmeye başlandığını söylediniz. Ancak bu ışık sanki pek aydınlatıcı değil. Zira zamlar arka arkaya gelmeye devam ediyor.

Sn. Kudret Özersay, Amerika’daki bir haftalık dış temaslar sonrasında dün ayağınızın tozuyla Meclisin yeni yasama yılı açılışına katıldınız. Acaba yeni yasama yılında ortaklarınızla kaç yasayı yürürlüğe koymak için çalışacaksınız? Bu arada hükümete geldiğiniz günlerde verdiğiniz yolsuzluklara karşı mücadele sözünüzü unutmadık.

Sn. Erhan Arıklı, dün mecliste yaptığınız açıklamayla sendika ve sivil toplum örgütlerini karşınıza aldınız. Anlaşılan sivil toplum örgütleriyle dalaşarak prim yapmayı hedefliyorsunuz.

Sn. Ali Karavezirler, Pazar günü Değirmenlik bölgesinde yaşanan aşırı yağmur ve dolu sonrasında yardım taleplerine belediye olarak anında cevap vermişsiniz. Bu arada çalışmaları yerinde izleyerek çalışanlara da destek vermeniz çok yerinde oldu.

Sn. Mustafa Zurnacılar, dört Cittaslow belediyesinin birlikte yaptığı Cittaslow Sunday etkinliği oldukça renkli geçmiş. İnşallah böyle etkinliklerle yerel kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkabiliriz.

Sn. Ercan İbrahimoğlu, takımınız Fenerbahçe’nin aldığı Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında moralinizin iyice bozulduğunu öğrendik. Sizce kötü gidişata dur demek için ne yapılmalı?