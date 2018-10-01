Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, New York’taki temaslarınız sonucunda ortaya çıkan tabloya göre yeni bir müzakere süreci başlama olasılığı var mı? Yoksa umut görmüyor musunuz?

Sn. Tufan Erhürman, Başbakanlığa bağlı olan Polis teşkilatı ile ilgili gözden geçirme yapmanız şart. Özellikle personel azlığı nedeniyle yaşanan güvenlik zafiyetleri dikkat çekiyor.

Sn. Teberrüken Uluçay, dün sizin de açılışında bulunduğunuz Geçitkale’deki Cittaslow Sunday etkinliğinde başkanların langır maçında hakemlik görevi size düşmüş. Acaba kazanan kim oldu?

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale’deki başkanlar arasındaki langırt maçında en dezavantajlı olan sizmişsiniz. Zira boyunuzdan dolayı biraz sıkıntı yaşıyormuşsunuz.

Sn. Okan Dağlı, aldığınız ödül sonrasında yıllardır uğraş verdiğiniz Derinya Kapısı’nın açılmaya hazır olduğu haberi herhalde mutluluğunuzu ikiye katladı.

Sn. Özhan Monargalı, takımınız Dumlupınar’ın sezona iyi bir başlangıç yapması moralinizi ikiye katladı. Ama ana sponsorunuzun desteği ile sezon sonunda hedefe varabilmeniz için daha çok çalışmanız şart.