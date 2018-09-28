Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, aldığımız bilgilere göre Aplıç ve Derinya sınır kapılarının açılması için son aşamaya gelinmiş. Sizin direktifinizle çalışmalar tamamlanarak buralarda görev yapacak memur ve polisler için münhal açılma aşamasına gelinmiş. Hadi hayırlısı.

Sn. Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak son günlerde özel sektör için açıkladığınız katkılar dikkatleri çekiyor. İnşallah bu kriz ortamında özel sektöre bir nebze yardımcı olunur.

Sn. Sunat Atun, hayırlısı ile dün adaylık başvurunuzu yapmışsınız. 28 Ekim’de yapılacak UBP Kurultayı için yarışacak adaylar olarak umarız partilileri birbirine düşürmezsiniz.

Sn. Özgün Kutalmış, yeni göreviniz hayırlı olsun. Şeker Sigorta Ltd. yönetim kuruluna atanmışsınız diye duyduk. Görevinizde başarılar, Allah kolaylık versin.

Sn. Hasan Öztaş, hafta sonu Geçitkale’de gerçekleşecek olan Cittaslow Sunday etkinliğinde dört cittaslow belediyesini bir araya getireceksiniz. İnşallah ilgi beklediğinizin üstünde olur.

Sn. Uğur Çınar, okulunuzda meydana gelen vahim olay, başta siz olmak üzere, öğrenci ile velileri endişelendirmiş olsa gerek. Bir an önce okulun çevre duvarlarını yükseltmenizde fayda var.